Wahi : L'OM lui donne rendez-vous à Paris !

Après seulement quelques mois à l'OM, Elye Wahi a déjà fait ses valises. En effet, cet hiver, le buteur français a été vendu à l'Eintracht Francfort. La relation avec le club phocéen n'aura donc pas duré longtemps, mais ce n'est pas pour autant que les deux parties se quittent en mauvais termes comme l'a expliqué Medhi Benatia.

Recruté l'été dernier par l'OM au RC Lens, Elye Wahi n'a pas réussi à convaincre sur la Canebière. Une erreur de recrutement donc que le club phocéen a déjà rectifiée. En effet, cet hiver, l'attaquant français a été vendu à l'Eintracht Francfort. Après quelques mois à l'OM seulement, Wahi a fait ses valises direction l'Allemagne.

« Si tu me croises un jour à Paris ou à Dubaï, n'hésite pas à venir à ma table »

Ça n'a pas matché entre l'OM et Elye Wahi. Pourtant, les relations sont toujours bonnes à en croire les propos de Medhi Benatia. En effet, pour L'Equipe, le directeur du football à Marseille a expliqué : « Wahi, je lui ai dit au moment de partir : "Si tu me croises un jour à Paris ou à Dubaï, n'hésite pas à venir à ma table, tu es mon invité et j'aurai plaisir à manger avec toi." Parce que ça reste un bon garçon ».

Un futur carton en Allemagne ?

Désormais, Elye Wahi est donc un joueur de l'Eintracht Francfort. Medhi Benatia croit d'ailleurs en l'ancien joueur de l'OM pour réussir en Allemagne : « Elye vient de signer à Francfort, il remplace Marmoush, parti à City, et je suis persuadé qu'il fera de très belles choses là-bas ».