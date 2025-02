Pogba : «On voulait le faire», l’annonce cash de l’OM !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a été au cœur d’un des feuilletons de l’hiver sur le mercato : Paul Pogba. Le champion du monde était agent libre depuis la fin du mois de novembre et semblait destiné à trouver son nouveau club au mois de janvier en marge de son retour de suspension en mars prochain. Néanmoins, l’OM n’est pas allé au bout de son idée. Son directeur du football Medhi Benatia a vidé son sac.

Paul Pogba voit le bout du tunnel. En septembre 2023, le tribunal antidopage italien livrait son verdict et suspendait le champion du monde tricolore pour une durée de quatre ans à cause de l’administration d’une substance dopante. Pendant une année, Pogba a été au plus bas avant que le Tribunal Arbitral du Sport réduise en octobre dernier sa peine à seulement 18 mois, lui permettant de retrouver le chemin des pelouses au mois de mars. Une occasion en or pour l’OM où il n’a cessé d’être envoyé par les médias et par les cadres du vestiaire de Roberto De Zerbi à l’instar d’Adrien Rabiot, de Valentin Rongier ou encore de Mason Greenwood.

D’autant plus que cela aurait pu être une signature sans la moindre indemnité de transfert à verser cet hiver à la Juventus étant donné que la Vieille Dame rompait son contrat le 30 novembre. Cependant, malgré les rumeurs fusant dans la presse, l’Olympique de Marseille n’a finalement pas la main sur Paul Pogba… à l’instar des autres cadors du football européen bien que Pogba affirmait courant janvier qu’il se rapprochait d’une annonce pour son retour.

En interview pour L’Équipe, Medhi Benatia a lâché ses vérités sur la position de l’OM à propos du feuilleton Pogba. « C'est particulier. Un joueur, un homme qu'on aime beaucoup avec Pablo. Qui, dans un groupe, est important, un leader, un vrai mec de football, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension. On y a réfléchi, on voulait le faire ».

« Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir ». a reconnu le directeur du football de l’Olympique de Marseille au cours de son entrevue avec le quotidien sportif.

Reste à savoir si Paul Pogba trouvera chaussure à son pied en dehors du Vieux Continent ou s’il attendra le mercato estival pour faire son retour.