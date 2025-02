Pogba - OM : C'est terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre de tout contrat et autorisé à rejouer à partir du mois de mars, Paul Pogba n'a toutefois pas signé à l'OM cet hiver. Toujours sans club, le milieu de terrain français attendra peut-être la bonne opportunité pour rebondir. Mais est-ce terminé avec l'OM ?

Alors qu'il a vu sa sanction être largement réduite, Paul Pogba pourra désormais rejouer à partir du mois de mars. Une situation qui aurait pu attirer l'attention de nombreux clubs européens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la piste menant à l'OM a longtemps circulé. Mais c'est terminé pour cet hiver puisque le mercato a pris fin le 3 février, et désormais, le club phocéen ne peut plus se renforcer. Un choix que Pablo Longoria a justifié ces derniers jours.

Longoria dit non à Pogba

« Ecoutez, moi quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et j’ai un énorme respect pour lui. C’est vrai qu’il y a des circonstances, avec une sanction sportive jusqu’au mois de mars, dans lesquelles il faut chercher à maximiser comment, avec tes ressources économiques à court terme, tu vas bien finir la saison. C’est plutôt une question de mettre en considération toutes les différentes questions. Quel est l’avantage de porter le choix sur un joueur avec son expérience internationale et son niveau footballistique? En même temps tu dois tenir compte des équilibres à l’intérieur de ton groupe et d’une dynamique sportive. Je n’étais pas très favorable à faire beaucoup de changement dans une dynamique positive. L’important c’est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive, et au même moment tu dois tenir les comptes sur le plan économique », confiait le président de l'OM en conférence de presse.

Quelles options pour Pogba ?

Désormais, Paul Pogba n'a donc plus beaucoup d'options pour rebondir et s'il souhaite avoir un club pour reprendre la compétition en mars. Et pour cause, le mercato d'hiver est fermé quasiment partout, sauf en Turquie où il reste ouvert jusqu'au 11 février, et en MLS où Paul Pogba peut encore signer jusqu'au 23 avril. Cependant, s'il souhaite rester en Europe, l'international français doit désormais attendre jusqu'à l'été prochain. A ce moment-là, nous saurons si c'est vraiment terminé avec l'OM.

