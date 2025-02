Pogba à l’OM : Les explications après la bombe lâchée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Paul Pogba est un joueur libre. A la recherche d’un nouveau club, l’international français a notamment été annoncé dans le viseur de l’OM. Et tout est un peu parti d’une sortie de Patrice Evra au micro de RMC. L’ancien de Manchester United a ainsi mis le feu aux poudres et voilà qu’il a voulu s’expliquer à propos de Pogba.

A la recherche d’un club pour relancer sa carrière, Paul Pogba est notamment annoncé à l’OM. Patrice Evra l’y verrait bien. En octobre dernier, l’ancien de Manchester United avait alors ouvert le dossier, lâchant en direct : « Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il appelle car les portes sont ouvertes. Il a joué avec lui ». Depuis, ça s’est emballé à propos de Pogba à l’OM.

Pogba à l’OM ? 🧐 Une info d’Espagne relance le débat alors que son retour approche. Quelles sont les options pour La Pioche ?

« C’est mon souhait, ce n’est pas le souhait de Paul »

Face à cet emballement, Patrice Evra a souhaité mettre les choses. Ainsi, pour Carré, il a expliqué concernant Paul Pogba et l’OM : « Je ne sais pas si c’est réalisable. C’est mon souhait, ce n’est pas le souhait de Paul. Ils ont dit : « ça y est Paul va signer à Marseille » ».

« S’il venait ici, ça serait bien »

Il n’empêche qu’aujourd’hui, le feu a bien pris et même à l’OM, on se met à rêver d’une arrivée de Paul Pogba. Mason Greenwood, qui a connu le Français à Manchester United, confiait : « Il m’a pris sous son aile à Manchester United et s’est occupé de moi. C’est un joueur de haut niveau. Je pense que n’importe quelle équipe en Europe adorerait l’avoir. S’il venait ici, ça serait bien ».