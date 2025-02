Mercato : «Très haut niveau», une recrue surprise a conquis l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la surprise générale, Adrien Rabiot a fait le choix de s’engager avec l’OM en septembre dernier, quelques mois après son départ de la Juventus. Comme il l’a récemment confié, l’international français se sent bien à Marseille, où tout le monde au sein du club est conquis par sa personnalité et son éthique de travail.

L’été dernier, l’OM a conclu un mercato très animé et ambitieux par l’arrivée d’Adrien Rabiot. Libre après son départ de la Juventus, le milieu de terrain âgé de 29 ans a fait le choix de poursuivre sa carrière à Marseille, avec qui il s’est engagé jusqu'en juin 2026. Un choix qui a pu surprendre, en raison des clubs qui étaient intéressés par son profil et son passé de joueur formé au PSG, mais que le principal intéressé ne regrette pas du tout.

Pogba à l’OM ? 🧐 Une info d’Espagne relance le débat alors que son retour approche. Quelles sont les options pour La Pioche ?

➡️ https://t.co/tPrnAr6YvD pic.twitter.com/FzpPLcBwoO — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

« Je suis très heureux d'être là et je ne regrette pas du tout ce choix »

« Je suis agréablement surpris par ce que j'ai découvert ici. Le travail, la ferveur... J'essaie de donner le maximum et de faire avancer le club comme je le peux, de le faire grandir. Je suis très heureux d'être là et je ne regrette pas du tout ce choix », a déclaré Adrien Rabiot vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception de l’OL.

« Adrien est très sociable, ouvert aux autres, courtois, humble tout en étant bosseur et très carré »

Si Adrien Rabiot se sent bien à Marseille, l’OM est également très heureux de le compter dans son effectif. « C’est un gros travailleur. Adrien est très sociable, ouvert aux autres, courtois, humble tout en étant bosseur et très carré. Il prend énormément soin de son corps qui est avant tout son outil de travail, attestant de son expérience au très haut niveau. Il est un cadre du vestiaire et il n’hésite pas à conseiller les plus jeunes comme à donner de la voix si besoin », a confié un cadre du club au journal Le Parisien.