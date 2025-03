Greenwood : Ça vire à l’angoisse à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté pour 30M€ à Manchester United, Mason Greenwood a rapidement impressionné sous le maillot de l’OM. Mais voilà que dernièrement, l’Anglais connait une baisse de régime inquiétante. Roberto De Zerbi n’aurait d’ailleurs pas hésité à recadrer son numéro 10, se passant même de lui au coup d’envoi de la rencontre face au RC Lens. Et voilà qu’à l’OM, le cas Greenwood commencerait à préoccuper.

Samedi dernier, l’OM s’inclinait face au RC Lens (0-1). Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi avait surpris au coup d’envoi en se privant de deux de ses meilleurs joueurs : Mason Greenwood et Luis Henrique. Des absences remarquées, surtout celle de l’Anglais. Mais voilà que l’entraîneur de l’OM avait ses raisons, reprochant notamment un manque d’investissement.

« C’est peut-être le sujet qui préoccupe le plus Roberto De Zerbi »

Sur le plateau de BFM Marseille, Florent Germain a évoqué le cas Mason Greenwood. Et le journaliste a notamment expliqué que du côté de l’OM, l’Anglais était au coeur de certaines préoccupations : « De Zerbi a expliqué qu’il en attendait plus de Mason Greenwood avant le match contre Lens. Mais c’est un sujet, on en a souri il n’y a pas longtemps parce que j’insistais beaucoup avec le coach sur Greenwood car j’estime que c’est le joueur phare de cette équipe donc c’est normal de le questionner. Plein de fois, il a répété que c’était son sujet de préoccupation, ce manque de régularité, qu’il en parle beaucoup avec son père, que heureusement il a son père comme interlocuteur, ça permet de faire passer des messages. C’est peut-être le sujet qui préoccupe le plus Roberto De Zerbi ».

« Le sentiment d’avoir été très patient avec lui »

« Quand on connait le talent du jour, voir ces prestations, soit c’est dilettante, soit c’est fantôme, soit c’est je passe totalement à côté du match. Nous, les retours qu’on a en interne, c’est que les dirigeants et le staff ont le sentiment d’avoir été très patients avec lui, peut-être avec eux si on inclut Luis Henrique, et à un moment, il fallait le piquer. Je suis curieux de voir si ça peut continuer même sur un match face au PSG », a-t-il poursuivi concernant Mason Greenwood.