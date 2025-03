De Zerbi : Licenciement annoncé, c’est la panique à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs de Serie A ces derniers jours. L’AC Milan serait intéressé par le technicien italien, mais également la Juventus, où l’avenir de Thiago Motta serait plus que jamais menacé.

Après plusieurs années d’instabilité, qui a atteint son paroxysme la saison dernière, l’OM veut désormais de la continuité. C’est en ce sens que Roberto De Zerbi s’est engagé pour trois ans à son arrivée cet été, jusqu’en juin 2027. Mais quelle serait sa réponse si l’opportunité d’exercer chez lui, en Serie A, se présentait à lui, lui qui confiait récemment se voir rester « deux, trois, voire quatre ans » à Marseille ?

L’AC Milan et la Juventus sur la piste de De Zerbi

Car Roberto De Zerbi a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs italiens ces derniers jours, et pas des moindres. L’AC Milan penserait à lui en cas de départ de Sergio Conceiçao, mais également la Juventus si jamais la Vieille Dame venait à décider de se séparer de Thiago Motta. D’après la presse italienne, l’ancien joueur du PSG serait clairement menacé. Selon Tuttosport, après la large défaite face à l’Atalanta dimanche dernier (0-4), la réception de la Fiorentina le week-end prochain pourrait être décisive et un mauvais résultat entraînerait un possible licenciement de Thiago Motta.

C’est fini pour Motta à la Juventus ?

D’après la Gazzetta dello Sport, il serait presque assuré de ne plus être sur le banc de la Juventus la saison prochaine. À moins d’une nouvelle humiliation, il devrait finir celle en cours, mais la Vieille Dame envisagerait de changer d’entraîneur avant la Coupe du monde des clubs. En revanche, le quotidien italien ne cite pas Roberto De Zerbi comme un des potentiels successeurs de Thiago Motta et évoque Antonio Conte, Gian Piero Gasperini et Stefano Pioli.