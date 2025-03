Mercato - OM : Nouvelle bombe sur l’avenir de De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Courtisé par les plus grands clubs eruopéens, Roberto De Zerbi avait choisi de signer à l'OM l'été dernier. Un contrat de 3 ans avait été paraphé. Toutefois, rien ne dit que l'Italien aille jusqu'au bout de cet engagement. L'avenir de De Zerbi fait l'objet de nombreuses rumeurs de l'autre côté des Alpes, où une nouvelle révélation est tombée.

L'OM et Roberto De Zerbi semblent s'être bien trouvés. C'est déjà l'amour fou entre les deux. A tel point que l'Italien annonçait récemment à propos de son avenir à Marseille : « J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans, je ne sais pas combien de temps ». Mais le souhait de De Zerbi se réalisera-t-il ? Il y a des raisons de douter...

De Zerbi à la Juventus ?

Roberto De Zerbi s'imagine donc à l'OM pendant un moment. Mais voilà que son avenir pourrait plutôt se passer à nouveau... en Italie. En effet, après avoir officié sur le banc de Sassuolo, le Transalpin pourrait retrouver la Serie A. Déjà annoncé dans le viseur du Milan AC, De Zerbi est annoncé ce lundi par la Gazzetta dello Sport comme l'une des pistes de la Juventus pour remplacer Thiago Motta.

Motta en danger

4ème du championnat italien, la Juventus s'est lourdement inclinée à domicile ce dimanche face à l'Atalanta (0-4). Un revers qui met un peu plus Thiago Motta en difficulé. L'ancien joueur du PSG pourrait ne pas s'éterniser dans le Piémont. Et pour le remplacer, outre Roberto De Zerbi, Antonio Conte et Gian Piero Gasperini sont aussi évoqués.