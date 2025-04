Départ de l'OM : De Zerbi passe aux aveux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout pour la Ligue des champions : c'est le slogan qui circule ces dernières semaines au centre Robert Louis-Dreyfus après les investissements importants faits pendant les dernières sessions des transferts. Et afin d'inverser la tendance négative de résultats, une mise au vert en Italie a été mise en place par les décideurs de l'OM. L'entraîneur Roberto De Zerbi a balancé sur le sujet en conférence de presse.

Après la victoire acquise face à Montpellier la semaine dernière (5-1), une grande annonce était effectuée par l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi : un départ pour une mise au vert à durée indéterminée. Le lieu ? L'Italie et Rome afin de remobiliser au maximum les troupes avec en ligne de mire une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions alors qu'avant Montpellier, l'OM restait sur 5 défaites et 7 matchs.

«Une nouvelle fois à l’OM, on tape sur le mental des joueurs»

Ancien buteur de l'OM entre 1998 et 2000, Christophe Dugarry avait critiqué le climat délétère à Marseille et la fébrilité engendrée par tout cela. « Ce qui me choque un peu, c’est qu’une nouvelle fois à l’OM, on tape sur le mental des joueurs. Et on a l’impression que le seul problème, ce sont des joueurs qui sont des gamins, incapables de se concentrer, d’être solidaires ou de passer du temps ensemble . S’il y a des problèmes à l’intérieur du club il faut virer ces gens, ça me choc moi cela ! Ça montre aussi une forme de fébrilité quand même. Ils sont sur plusieurs défaites d’affilée, je pense qu’ils doutent et qu’ils ont peur d’échouer. Ce n’est pas facile d’être dirigeant, entraîneur ou joueur de l’OM ».

«On a fait ce choix avec Pablo et Mehdi, pour le bien de l'OM»

De passage en conférence de presse ce samedi avant la réception du Stade Brestois ce dimanche, Roberto De Zerbi justifiait cette décision prise avec le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia de s'éloigner de Marseille. « On a travaillé pendant cette semaine, on a passé un peu plus de temps ensemble. On n'est pas partis pour s'éloigner de Marseille, on s'y sent bien. Mais je pense que vu l'enjeu, et comme je voudrais vraiment qu'on redevienne ce qu'on était en décembre et en janvier... C'est créer quelque chose de différent, on a fait ce choix avec Pablo (ndlr Longoria) et Mehdi (Benatia), pour le bien de l'OM. On verra si c'est un bon choix ».