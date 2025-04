Luis Enrique - PSG : La menace qui fait le buzz !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le test niçois ne s'est pas avéré concluant avant la demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal mardi prochain. Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés pour la première fois de la saison en Ligue 1 face à l'OGC Nice vendredi (1-3). L'occasion pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain de communiquer deux messages clairs à la presse.

Le Paris Saint-Germain jouera sa deuxième demi-finale de Ligue des champions d'affilée sous Luis Enrique. Une preuve de la progression depuis son arrivée et que la mayonnaise du projet sportif basée sur le développement de jeunes talents commence à prendre. Au point où une saison d'invincibles en Ligue 1 était à portée de main du PSG.

«Je n'ai jamais vu des supporters comme ceux du PSG, jamais !»

Cependant, un OGC Nice très réaliste est parvenu à faire tomber le PSG pour la première fois de la saison en Ligue 1 vendredi soir (1-3). Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme du point de vue de Luis Enrique. « Ce que j'ai vu, je signe pour mardi à Londres (ndlr contre Arsenal en demi-finale de Ligue des champions). Une équipe qui a eu 30 occasions de but, je signe pour la même chose. (...) Je n'ai jamais vu des supporters comme ceux du PSG, jamais ! On a été mené quasiment tout le match, et ils n'ont pas arrêté de chanter ! ».

«Celui qui veut descendre du bateau n’a qu’à descendre»

Après avoir tiré son chapeau aux supporters du PSG, Luis Enrique a assuré en conférence de presse qu'il ne comptait pas sur ceux qui commenceraient à douter de son équipe. « Nous sommes la meilleure équipe de France, et de très loin. On l'a démontré toute l'année, et celui qui veut descendre du bateau n’a qu’à descendre. Nous restons fidèles à nos idées, nous devons être courageux. Penser à gagner les demi-finales de C1 ».