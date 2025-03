OM - Arabie Saoudite : La proposition qui peut tout faire basculer pour Pogba

Axel Cornic

Depuis ce 11 mars, Paul Pogba peut enfin reprendre sa carrière de footballeur, à l’arrêt depuis quasiment deux ans. De quoi relancer les débats autour de l’avenir de l’international français aux 91 sélections, qui a beaucoup été lié à l’Olympique de Marseille de Roberto de Zerbi au cours du dernier mercato hivernal.

C’est un triste chapitre qui se ferme enfin. Suspendu pour dopage, Paul Pogba a vu le Tribunal arbitral du sport réduire le jugement de quatre ans à 18 mois. Et elle prend fin ce mardi, avec le milieu de terrain qui peut enfin planifier un retour, avec selon certains la Coupe du monde 2026 dans le viseur.

L’OM a pensé à Pogba

Du côté de Marseille, on a beaucoup pensé à lui cet hiver. « On y a réfléchi, on voulait le faire » a avoué Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, qui ne ferme toutefois pas la porte à Paul Pogba. « S'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente ».

Nedved aimerait le retrouver à Al-Shabab

Pourtant, le scénario qui fuite en ce moment est plutôt celui d’un départ en MLS ou en Arabie Saoudite, où il pourrait trouver plus facilement un club. Ainsi, La Gazzetta dello Sport nous apprend que Pavel Nedved souhaiterait l’attirer à Al-Shabab, dont il est actuellement le directeur sportif. Pour rappel, les deux hommes se connaissent très bien depuis leur passage commun à la Juventus.