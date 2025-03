Officiel : Pogba annonce son retour !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le calvaire est terminé pour Paul Pogba. Ce mardi, sa suspension pour dopage prend fin, ce qui veut dire que le milieu de terrain est autorisé à jouer en compétition. Actuellement à Miami, dans son camp de base, le joueur a publié une vidéo avec ses deux enfants pour saluer son retour sur les terrains.

Le jour J pour Paul Pogba. Suspendu 18 mois pour un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone, le milieu de terrain de 31 ans est autorisé à retrouver les terrains ce mardi. « Someone is back » a lâché le joueur français sur son compte Instagram. Le tout accompagné d’une vidéo où on peut le voir sur un terrain de football avec ses deux enfants.

« Il s’entraîne à 1000% »

Mais son retour sur les terrain n’aura pas lieu dans les prochaines heures pour la simple et bonne raison que Pogba n’a toujours pas trouvé de club. « Il s’entraîne à 1000%, il a le moral, il a reçu de nombreuses propositions » a confié un membre de son entourage dans les colonnes de La Provence. Un temps évoqué, l’OM aurait abandonné ce dossier en raison de sa condition physique.

Le défi de Pogba

Dans un premier temps, Pogba pourrait s’exiler, histoire de retrouver le rythme. Le mercato est encore ouvert dans plusieurs pays, notamment au Japon et aux États-Unis. Une fois lancé, le champion du monde 2018 pourrait rejoindre le vieux continent avec l’ambition folle de disputer la prochaine Coupe du monde en 2026 avec l’équipe de France.