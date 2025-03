«Une belle histoire», Mbappé est en plein ménage à trois !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la star de 26 ans cohabite avec Vinicius Jr et Rodrygo. Et à en croire le numéro 11 merengue, les trois attaquants de Carlo Ancelotti vont « écrire une belle histoire » ensemble au Santiago Bernabeu.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises l'été dernier. En effet, le capitaine de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Le trio Mbappé - Vinicius - Rodrygo est spécial

Au Real Madrid, Kylian Mbappé évolue en attaque avec Vinicius Jr et Rodrygo. Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, le numéro 11 de la Maison-Blanche a affiché sa fierté d'évoluer avec ses deux coéquipiers, avant d'annoncer du lourd.

«Une belle histoire à écrire en tant que trio»

« Jouer aux côtés de Mbappé et de Vinicius est très spécial, c'est un rêve de jouer avec de grands joueurs et de faire partie de cette attaque. Chaque jour, nous nous rapprochons, nous nous connaissons mieux et nous jouons mieux. Ce n'est que le début, car nous avons encore une belle histoire à écrire en tant que trio », s'est enflammé Rodrygo. Comme l'a affirmé le Brésilien, les trois attaquants du Real Madrid ont déjà une relation spéciale.