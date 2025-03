Hanouna - Bolloré : Une date annoncée pour la fin de TPMP ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques jours et la suppression définitive de C8 par l’Arcom, l’émission Touche pas à mon poste a trouvé refuge sur la chaîne W9, propriété du groupe M6. S’il reconnaît le talent de Cyril Hanouna pour rebondir, Pierre Ménès estime que ce dernier reste sous le joug d’une sévère sanction.

TPMP a survécu ! Sanctionnée à plusieurs reprises par l’Arcom, l’émission présentée par Cyril Hanouna a été l’une des victimes de la dissolution de C8 décidée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cependant, le cinquantenaire a rapidement trouvé une solution en migrant lui et son émission vers W9, une propriété du groupe M6.

Hanouna : «Je t’aime», l’incroyable déclaration à une star de la TV

➡️ https://t.co/pjLxDHsLOO pic.twitter.com/JRqk2teqw7 — le10sport (@le10sport) March 8, 2025

« Il faut plus d’1 million tous les soirs, ce qui est incroyable »

« Il faut reconnaître que Cyril Hanouna a réussi une performance assez extraordinaire, parce que ce n’était pas gagné de refaire une émission comme ça avec les plateformes. Effectivement, il faut plus d’1 million tous les soirs, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c’est que Quotidien ne profite absolument pas du départ de TPMP sur la TNT. Je pensais qu’il y aurait des gens qui mécaniquement iraient sur Quotidien, mais il faut croire que ce sont deux clientèles totalement différentes », reconnaît l’ancien consultant de Canal + Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube ce lundi.

« Bolloré a les reins solides pour faire chier l’ARCOM pendant des mois »

« Maintenant, je ne sais pas trop quelle est l’économie et quelles sont les rentrées publicitaires de TPMP en l’état. C’est un peu ça le problème, parce que là l’émission coûte de l’argent, pratiquement autant qu’avant même si j’imagine qu’il a réduit les coûts, notamment sur les cachets des chroniqueurs. Mais quand même. Je ne sais pas si cette formule est viable au-delà du mois d’avril. Bolloré a les reins solides pour faire chier l’ARCOM pendant des mois, mais je suis pas certain que cela dure beaucoup plus longtemps », conclut Pierre Ménès, qui se méfie d’une prochaine sanction par l’Arcom envers TPMP.