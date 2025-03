«Minable» : Pierre Ménès se lâche sur le cas Hanouna

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès n'a pas mâché ses mots concernant la couverture médiatique autour de Cyril Hanouna, alors que ce dernier rejoindra le groupe M6 à la rentrée de septembre. Sur son compte X, l'ancien chroniqueur du CFC a critiqué une séquence visant la star de "TPMP" lors de l'émission "Quelle Époque" sur France 2.

Les gros transferts ne concernent pas toujours le monde du football. Alors que la chaîne C8 a cessé d’émettre le 28 février dernier, Cyril Hanouna a profité de la dernière de son émission « Touche pas à mon poste » sur la TNT pour annoncer son arrivée à la rentrée de septembre dans le groupe M6. Pas de quoi enchanter l’animatrice Karine Le Marchand, qui avait menacé de quitter la Six en cas d’arrivée d’Hanouna : « Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu’une personne qui me harcèle, me méprise et m’insulte sans arrêt depuis sept ans, qui me critique ouvertement, qui va très très loin depuis longtemps ». Finalement, le trublion du PAF s’est excusé et Karine Le Marchand a annoncé qu’elle ne plierait pas bagage.

Sinon ils sont capables de faire une émission sans parler d’Hanouna? Ils veulent tous sa perte mais ils s’évertuent à le mettre sans cesse sur le devant de la scène — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 9, 2025

« Ils sont capables de faire une émission sans parler d’Hanouna ? »

Une affaire sur laquelle l’animatrice de « L’amour est dans le pré » est revenue à plusieurs reprises ces derniers jours, comme ce fut encore le cas samedi soir dans « Quelle Époque » sur France 2. De quoi excéder Pierre Ménès sur son compte X : « Sinon ils sont capables de faire une émission sans parler d’Hanouna? Ils veulent tous sa perte mais ils s’évertuent à le mettre sans cesse sur le devant de la scène ».

« C’est minable »

L’ancien chroniqueur du Canal Football Club n’a pas été tendre à l’égard de l’hebdo de Léa Salamé, répondant à un internaute : « C’est minable. À l’image de l’émission. (…) Pour réduire son influence ça serait mieux de ne pas en parler sans cesse ».