Mbappé : «Une crapule» au PSG, l’attaque en direct !

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé en fin de saison dernière, fait toujours énormément parler au Paris Saint-Germain. C’est même le cas ce mardi, à seulement quelques heures du choc face à Liverpool en Ligue des Champions, avec Jérôme Rothen qui ne semble pas vraiment regretté la star du Real Madrid.

Après dix années passées en Ligue 1, dont sept à Paris, Kylian Mbappé a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. En fin de contrat, il a rejoint libre le Real Madrid, une destination qui semblait être dans son destin. Mais la séparation avec son ancien club du PSG ne s’est pas vraiment bien passée...

« Aujourd’hui, il y a une vraie union dans ce groupe »

On ne compte plus les polémiques autour du départ de Mbappé et ce feuilleton a été relancé par Jérôme Rothen, au micro de RMC Sport. « Aujourd’hui, il y a une vraie union dans ce groupe. Et ce n’est pas donné à toutes les équipes. Ils sont tous ensemble, le staff, les joueurs, ils s’entendent parfaitement. Ça c’est important » a fait remarquer l’ancien du PSG, juste avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool.

« Avant tu avais toujours une ou deux crapules qui sortaient du lot »

« Ce n’était pas le cas les années d’avant car tu avais toujours une ou deux crapules qui sortaient du lot » a poursuivi Rothen, faisant clairement référence à Kylian Mbappé, mais également à Neymar ou Lionel Messi. « Crapule façon de parler. C’est qui les crapules ? Ce sont les mecs qui, quand ils sont sur le terrain, ne veulent pas courir pour leurs potes. C’étaient les attaquants l’année dernière ou les années d’avant ».