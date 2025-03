Le PSG plombé par un transfert XXL à l’étranger ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Affrontant le PSG dans le cadre des 8èmes de finale de la Ligue des Champions, Ibrahima Konaté pourrait être la recrue phare du club parisien pour le prochain mercato estival. Cependant, la presse allemande révèle ce mardi que Liverpool préférerait conserver le Français et se séparer de Virgil Van Djik pour assurer l’avenir. Explications.

Le PSG a déjà des idées en tête en vue du prochain mercato estival. Malgré un effectif désormais très complet, le club de la capitale n’en démord pas, ce dernier peut toujours être amélioré. Et à en croire les révélations du journaliste Romain Collet Gaudin, les deux priorités parisiennes pour l’été prochain se nomment Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Ibrahima Konaté (Liverpool).

Le PSG sur Ibrahima Konaté

Ayant grandi à Paris, Ibrahima Konaté va sans doute avoir l’opportunité de rejoindre le PSG l’été prochain. Mais les Reds accepteront-ils de laisser partir l’international Français de 25 ans ? Pas sûr. En tout cas, Liverpool prévoit du mouvement en défense. Et pour cause, BILD révèle ce mardi que le club anglais vise Nico Schlotterbeck pour le prochain mercato estival.

Liverpool préfère perdre Van Djik ?

Cependant, l’international Allemand du Borussia Dortmund est davantage vu comme le successeur de Virgil Van Djik dans l’esprit des dirigeants de Liverpool. Ainsi, ces derniers aimeraient former une charnière composée de Nico Schlotterbeck et d’Ibrahima Konaté, ce qui donnerait du fil à retordre au PSG pour le transfert du Français.