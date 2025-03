70M€ : Un nouveau Dembélé débarque au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec la présence d’Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque du PSG, Luis Enrique peut compter sur un profil ambidextre en la personne d’Ousmane Dembélé. Arrivé cet hiver en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia possède également cette faculté à jouer et surtout frapper des deux pieds selon son ami Zuriko Davitashvili (ASSE).

Le PSG dispose désormais du remplaçant numérique de Kylian Mbappé. Convoité cet été, Khvicha Kvaratskhelia a finalement atterri au sein du club parisien cet hiver, et a récupéré le numéro 7 laissé vacant par Mbappé l’été dernier. Complémentaire avec ses nombreux partenaires d’attaque, le phénomène géorgien dispose d’un profil rare.

« Comme chez tous les dribbleurs, il y a une part d'instinct »

« Il va toujours dans ce dribble pour être efficace. C'est comme s'il traçait une direction que lui seul connaît... Tu ne sais pas où il va finir et tu te rends compte qu'il est déjà passé. Comme chez tous les dribbleurs, il y a une part d'instinct. Mais chez Khvicha, c'est ça qui le rend encore plus élégant, j'ai l'impression que c'est encore plus important. Ensuite, il est dans l'évitement, il va être dans les feintes de corps ou des feintes de frappes. Mais à la différence d'un Dembélé qui va les faire arrêté, lui, il les fait en mouvement », analyse son ancien coéquipier à Naples André Frank Zambo-Anguissa auprès du journal l’Equipe.

Kvaratskhelia ambidextre comme Dembélé ?

Mais si son jeu diffère donc de celui d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia possède néanmoins un gros point commun avec le numéro 10. Si Dembélé est officiellement ambidextre, le numéro 7 est lui aussi capable d’évoluer des deux pieds. Pour l’Equipe, Zuriko Davitashvili, évoluant à l’ASSE, et grand ami de «Kvara», a révélé deux grandes qualités du nouveau phénomène du PSG : « Vous verrez, il a les deux pieds. Et une bonne frappe de loin », affirmait le compatriote de « Kvara » en janvier dernier.