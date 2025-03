«Déroutant», le PSG a signé un joueur spécial !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet hiver au PSG, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement adapté au système de jeu de Luis Enrique. Utilisé sur tous les postes de l’attaque par l’Espagnol, le Géorgien commence tout doucement à faire état de tout son talent. Auprès de l’Equipe, un ancien entraîneur du numéro 7 parisien s’est confié sur sa capacité à se montrer déroutant.

En janvier dernier, le PSG lâchait 70M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé en provenance de Naples, l’ailier de 24 ans n’a pas attendu bien longtemps avant de montrer toutes ses qualités. Dribbleur naturel, le Géorgien aime provoquer ses adversaires, et ne néglige pas les retours défensifs. Alors qu’il semble d’ores et déjà avoir conquis le cœur des supporters du PSG, « Kvara » s’est livré sur son adaptation à Paris.

Kvara heureux au PSG

« Je me sens bien ici, mon adaptation a été bonne, tout le monde m’a aidé, a lâché Kvaratskhelia en conférence de presse ce lundi. Je sens que je peux faire mieux, c’est pour ça que je travaille beaucoup pour montrer aux gens que je peux être de plus en plus performant. Quand on joue au PSG, la position n’importe pas. Peu importe où on me demande de jouer, je m’en fiche un peu. Le plus important, c’est d’aimer jouer au football et de gagner. J’aime le football, j’aime jouer et j’adore dribbler et faire de beaux gestes. Mais le plus important pour moi, ce sont les objectifs collectifs. Le football, ce n’est pas que les beaux gestes, l’objectif, ce sont les résultats, les buts, les victoires. »

« Il est capable de crochets très courts et de brusques changements de direction »

Auprès de l’Equipe, un ancien entraîneur dont le nom n’a pas été autorisé à être diffusé, est revenu plus en détail sur le style Kvaratskhelia. « C'est un joueur différent parce qu'il est rapide avec le ballon, pas spécialement sans. Et après, il est capable de crochets très courts et de brusques changements de direction. Il a aussi quelque chose de très déroutant parce qu'il a cette faculté à être créatif dans les petits espaces. »