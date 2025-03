PSG : Un énorme clash éclate à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Liverpool et va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que les Parisiens semblent optimistes malgré un déficit d’un but, chez les Reds, l’ambiance ne semble pas au beau fixe. En effet, une altercation a éclaté entre Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Battus par Liverpool au Parc des Princes mercredi dernier (0-1), les hommes de Luis Enrique sont déterminés. « On peut toujours s’améliorer. Les circonstances seront différentes. Il faut être bon sur les aspects vitaux. Le match sera plus équilibré mais je suis optimiste quant aux capacités de l’équipe. On va attaquer et défendre tous ensemble, essayer d’avoir le ballon et on verra ce qui va arriver », déclarait Luis Enrique en conférence de presse ce lundi.

Le PSG ultra-confiant avant le match retour

Le PSG souhaite absolument se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et malgré tout ce que représente Anfield et son atmosphère, le club de la capitale est confiant quant à ses chances de qualification en terres ennemies. En revanche, du côté de Liverpool, l’ambiance n’est pas à la fête.

Début de bagarre lors de l’entraînement de Liverpool

Après avoir été surpassés par le PSG lors du match aller, les Reds ont dû faire face à une grosse altercation entre Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold ce lundi à l’entraînement. Les deux hommes n’en sont pas non plus venus aux mains, mais ont dû être séparés par plusieurs de leurs coéquipiers, comme Ibrahima Konaté par exemple.