Le PSG lui fait péter les plombs !

Thomas Bourseau

Il ne manquait qu’une once de réalisme au PSG pour rendre une copie parfaite. En effet, le groupe de Luis Enrique a amplement dominé son adversaire en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions la semaine dernière. Toutefois, les Reds ont réalisé un braquage de haute volée. Furieux envers ses joueurs, Arne Slot a laissé libre court à sa colère. De quoi même surprendre l’expérimenté Virgil Van Dijk.

Deux petits tirs pour un cadré seulement. Voici le bilan de Liverpool mercredi dernier au Parc des princes dans le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. Le PSG a déroulé tel un véritable rouleau compresseur sur les cages d’Alisson Becker en état de grâce qui a constamment repoussé les tentatives parisiennes, les joueurs de Luis Enrique ayant pris leur chance à 27 reprises, sans succès.

Liverpool s’est fait bousculer comme rarement contre le PSG

Résultat des courses : 1 but à 0 en faveur de Liverpool contre le cours du jeu alors que Jamie Carragher, ancien joueur des Reds et consultant star de la télévision anglaise, qualifiait cette victoire du club de la Mersey comme étant le plus gros braquage de l’histoire. Virgil Van Dijk ne se voilait pas la face après la rencontre en tenant le discours suivant. « Nous avons montré toutes ces choses, et bien sûr, cela aide d'avoir, à mon avis, le meilleur gardien du monde dans son équipe. Alisson Becker nous a sauvés à de nombreuses reprises dans le passé et sa performance à Paris était une autre performance spéciale à ajouter à sa collection, c'est sûr. Je dois cependant souligner que c'est toujours un effort d'équipe lorsque nous gagnons des matchs ».

Arne Slot était furieux, ses joueurs ne l’avaient jamais vu comme ça

Pourtant en pleine réussite jusqu’à ce mercredi 5 mars dernier avec une place de leader en Premier League et une première place en saison régulière de Ligue des champions, Liverpool a été malmené par le PSG. Si bien qu’Arne Slot, coach qui a succédé à Jürgen Klopp a dévoilé une facette de sa personnalité jusqu’ici cachée et méconnue du vestiaire qu’il entraîne d’après Virgil Van Dijk. « Si je ne l’avais jamais vu si énervé ? Oui, mais si vous regardez la première mi-temps, il avait toutes les raisons d'être en colère. Et je pense que de son point de vue à lui aussi, c'était encore plus frustrant à voir. Mais nous avons fait ce que nous voulions tous en deuxième mi-temps et ce qu'il voulait aussi ».