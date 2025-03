«Je m'en fiche» : Un joueur du PSG interpelle Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lundi en fin de journée, Khvicha Kvaratskhelia a affiché sa détermination en conférence de presse avant le choc contre Liverpool du côté d’Anfield. Malgré sa récente arrivée et la grosse concurrence dans l’attaque du PSG, le Géorgien se dit prêt à évoluer à n'importe quel poste pour son équipe.

Arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain en provenance du Napoli pour 70M€ hors bonus, Khvicha Kvaratskhelia doit se faire une place dans une attaque qui tourne beaucoup mieux qu’en début de saison, notamment avec l’explosion d’Ousmane Dembélé. Luis Enrique y est ainsi allé progressivement avec l’ancien joueur du Napoli, qui avait notamment débuté sur le banc lors du barrage aller de Ligue des champions contre Brest. Depuis, Kvara a été aligné d'entrée sur les deux dernières rencontres européennes du PSG et souhaite poursuivre sur sa lancée.

« Peu importe où on me demande de jouer, je m'en fiche »

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du choc contre Liverpool à Anfield, Khvicha Kvaratskhelia a fait passer un message à son entraîneur Luis Enrique. « Quand on joue au PSG, la position n'importe pas. Peu importe où on me demande de jouer, je m'en fiche un peu. Le plus important, c'est d'aimer jouer au football et de gagner », a confié l’ailier géorgien.

« Ce mardi, il faudra être prêt à tout »

Titulaire à l’aller, Khvicha Kvaratskhelia aurait pu trouver la faille contre Liverpool sur la pelouse du Parc des Princes si la VAR n’avait pas annulé la réalisation pour un léger hors-jeu. A la veille du match retour, le Géorgien est motivé. « Le plus important pour moi c'est qu'au dernier match on s'est offert beaucoup d'occasions mais on n'a pas marqué, a confié le numéro 7 du PSG, rapporté par RMC. Ce mardi, il faudra être prêt à tout. Dès qu'on aura l'occasion de marquer, il faudra marquer. Et utiliser nos points forts en tant qu'équipe. »