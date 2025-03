Un gros nom du PSG en Angleterre, c’est un «rêve»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après la désillusion connue au Parc des Princes, et la défaite concédée dans les derniers instants du match, le PSG retrouve Liverpool mardi soir pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Un choc qui aura lieu dans un endroit mythique du football européen, Anfield, ce qui ne laisse pas indifférent Khvicha Kvaratskhelia.

« Anfield c'est le rêve de plusieurs joueurs »

« On sait que ce sera dur mais on est confiant. On est heureux de pouvoir jouer ce genre de match. Nous sommes prêts. Anfield? C'est important de jouer dans un tel stade et jouer à Anfield c'est le rêve de plusieurs joueurs, on va se battre pour notre rêve, a confié le Géorgien auprès des médias du club. Mais quand tu es sur le terrain tu ne te concentres pas sur l'atmosphère. »

« C'est du 50-50 »

Présent quelques minutes plus tard en conférence de presse, Kvaratskhelia estime que l’affiche sera très serrée : « C'est du 50-50 parce que je pense que ce n'est pas facile de dominer contre Liverpool. On l'a fait et on a montré du bon football. Mais ce mardi le match sera du 50-50. »