Salah au PSG : La terrible punchline sur Greenwood !

Thomas Bourseau

Mohamed Salah a quitté la pelouse du Paris Saint-Germain mercredi sans avoir pu apporter la moindre étincelle en cette soirée compliquée pour Liverpool jusqu’à la délivrance d’Harvey Eliott. Considéré par beaucoup comme étant l’un des meilleurs joueurs du monde, Salah a été en grande difficulté au Parc des princes. De quoi n’augurer rien de bon pour Mason Greenwood dimanche soir.

Mason Greenwood n’aura pas vraiment apporté satisfaction à Roberto De Zerbi au cours de la semaine dernière pendant les séances d’entraînements à l’instar de Luis Henrique selon L’Équipe ou encore La Provence. Et la sanction est tombée face au RC Lens. En effet, que ce soit l’attaquant anglais ou l’ailier brésilien, ils ont tous deux pris place sur le banc des remplaçants samedi soir (0-1).

« Si Mohamed Salah n’a rien fait face à ce PSG, que va faire Mason Greenwood ?

Cependant, cette punition tactique a desservi Roberto De Zerbi d’après Walid Acherchour. Le consultant de DAZN qui intervient régulièrement sur Winamax FC et RMC Sport, estime qu’avec l’approche du Classique dimanche soir, l’entraîneur de l’OM aurait dû aligner Mason Greenwood face à Lens plutôt qu’au PSG. Et ce, à cause de l’exemple Mohamed Salah. « Je me demande s’il fallait pas qu’il démarre hier et l’enlever face au PSG la semaine prochaine ! Si Mohamed Salah n’a rien fait face à ce PSG, que va faire Mason Greenwood ? Tu as besoin de lui pour gagner ces matches (face à Lens) avec un éclair de génie ». a confié Acherchour sur DAZN en référence à la prestation fantomatique de Salah au Parc des princes mercredi dernier en 1/8ème de finale de Ligue des champions (1-0).

«Entre le PSG et l’OM, aujourd’hui il y a un monde»

Walid Acherchour est allé plus loin dans son analyse et son coup de gueule en regrettant que Roberto De Zerbi ait même fini par se désavouer en faisant entrer les deux joueurs punis dès le retour des vestiaires après la mi-temps. « Entre le PSG et l’OM, aujourd’hui il y a un monde et il va falloir des joueurs qui ont l’envie ! Tu mets Bilal Nadir qui va faire les efforts. Je veux bien le choix du management hier. Il montre à son effectif qu’il n’y a pas de passe-droit. Le problème c’est qu’il se désavoue en le faisant rapidement après une bonne mi-temps de l’OM sans lui ».