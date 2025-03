90M€ : Le PSG s’est offert un duo de choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cela fait désormais quelque temps que le PSG tente de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Au total, Paris aura déboursé 90M€ pour les recrutements de Nuno Mendes et de Bradley Barcola, qui cette saison, forment un duo de choc sur le côté gauche de l’attaque de Luis Enrique.

Le PSG ne s’en cache plus. Désormais, le club de la capitale cherche à miser sur la jeunesse. L’été dernier, Paris a notamment illustré cette volonté avec les recrutements de Willian Pacho, de Joao Neves, ou encore de Désiré Doué. L’été précédent, les dirigeants parisiens avaient jeté leur dévolu sur Bradley Barcola.

PSG : Le «scandale» qui rend fou Pierre Ménès !

➡️ https://t.co/0SwvdoYVF2 pic.twitter.com/WIftuQNiSG — le10sport (@le10sport) March 10, 2025

Barcola - Mendes : Le côté gauche du PSG rayonne

Arrivé contre 50M€ en provenance de l’OL, l’ailier français s’éclate sur le côté gauche de l’attaque du PSG. Très offensif, ce dernier peut compter sur la présence de Nuno Mendes derrière lui afin d’assurer des replis rapides au vu de la vitesse du latéral gauche portugais, recruté quant à lui contre 40M€ en 2022 (il avait été prêté par le Sporting CP en 2021).

Deux joueurs qui se trouvent bien

Comme le rapporte l’Equipe dans son édition du jour, la relation entre Nuno Mendes et Bradley Barcola a réellement évolué cette saison. De plus en plus de grosses occasions du PSG passent par un appel dans le dos effectué par le Français, et une longue passe tendue du Portugais derrière les défenseurs. Un véritable combo gagnant pour Luis Enrique.