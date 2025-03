PSG : Kvaratskelia «déprimé», la terrible révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kvicha Kvaratskhelia a rejoint le PSG cet hiver pour une somme proche des 70M€. Après deux ans et demi de bons et loyaux services à Naples, l'ailier géorgien était arrivé en fin de cycle et avait besoin de relancer la machine loin de l'Italie. Et comme l'ont noté des journalistes, le joueur a retrouvé son sourire dans la capitale française, signe d'une joie retrouvée.

Après Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, une nouvelle fusée a atterri au PSG. Cet hiver, Kvicha Kvaratskhelia est arrivé dans la capitale française après un passage réussi au Napoli. Sacré meilleur joueur de Serie A en 2023, l’ailier géorgien, sentant la fin arriver, a fait le forcing pour rejoindre la formation de Luis Enrique. Un départ qui ne s’est pas fait sans douleur selon Blerim Dzemaili, ancien membre du Napoli.

Kvaratskhelia était arrivé en fin de cycle

« Khvicha Kvaratskhelia a-t-il eu du mal à quitter la Campanie ? Oui, parce qu'il était l'idole des supporters. Pour moi, le cycle de Kvaratskhelia à Naples était terminé, le joueur géorgien ne se sentait même pas aimé. Mais ce qu'il a fait pour Naples est extraordinaire, il suffit de penser à ce qu'il a fait pour gagner le Scudetto » a-t-il confié.

Plaisir retrouvé à Paris

Pour Nicolò Casolini, le départ de Kvaratskhelia était devenu une nécessité. « Après plusieurs mois, j'ai enfin vu sourire l'attaquant gauche géorgien. A Naples, il était déprimé sur le plan footballistique » a confié le journaliste. Si le joueur a retrouvé le sourire du PSG, ce n’est pas seulement en raison de son salaire. Un autre facteur est évoqué pour expliquer son bonheur en France. « Bien sûr, la question économique a aussi son poids. Khvicha Kvaratskhelia est passé de 1,2 million d'euros à neuf millions. L'argent ne fera pas le bonheur, mais il s'en rapproche quand même beaucoup. De plus, la vie de l'attaquant gauche géorgien a radicalement changé et je fais référence à la pression de la rue. Au PSG, elles sont moindres » a-t-il lâché à la RSI.