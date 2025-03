Une star au PSG pour 70M€, c'est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kvicha Kvaratskhelia était présent en conférence de presse ce lundi. Si le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool a occupé une place centrale, l'ailier a aussi eu l'occasion de s'exprimer sur ses premières semaines sous le maillot du PSG. Selon l'ailier géorgien, son intégration dans la capitale française se passe à merveille.

Le PSG n’a signé qu’un joueur lors du dernier mercato hivernal, mais quel joueur… Champion d’Italie avec le Napoli en 2023, Kvicha Kvaratskhelia s’est engagé avec le club parisien contre un chèque de 70M€. Et il n’a pas mis bien longtemps avant de se mettre en évidence. Très vite, l’ailier a trouvé ses repères dans le dispositif de Luis Enrique et a bien failli devenir le héros du PSG lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool. Cela s’est joué à un talon.

« Je me sens bien ici »

Quoi qu’il en soit, Kvaratskhelia, relativement discret devant les médias, a indiqué que ses premiers pas au PSG étaient réussis. « Je pense que je me sens bien ici. Mon adaptation a été bonne grâce à l'aide de tout le monde. Je travaille dur et je pense que je peux faire encore mieux. Je travaille pour faire de mieux en mieux » a-t-il lâché en conférence de presse ce lundi.

Kvara annonce la couleur au PSG

Au PSG, Kvaratskhelia essaye de privilégier l’efficacité plutôt que le beau geste : « J'aime jouer au foot, quand je dribble j'essaye aussi de faire quelque chose de beau. Mais le plus important c'est l'équipe. Ce n'est pas de faire du beau mais d'aider l'équipe à avoir de bons résultats ». Et ce peu importe sa position sur le terrain. « Quand on joue pour le PSG, peu importe la place. Je suis attaquant, je joue proche du but adverse et c'est l'important. Je joue où le coach me fait jouer et je donne tout aussi en défense. Le plus important c'est de jouer et de tout donner pour l'équipe, la position ne m'intéresse pas trop » a confié le joueur géorgien dans des propos rapportés par RMC Sport.