Salah - PSG : Sa relation avec une star en danger ?

À la veille de la réception du PSG ce mardi soir, des images de l'entraînement de Liverpool diffusées sur les réseaux sociaux ont interpellé. On y voit un échange assez tendu entre Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold. Si l’Egyptien était tout sourire, ce n’était pas vraiment le cas de son coéquipier, mais la presse locale a déminé toute polémique sur la relation entre les deux hommes.

Après sa défaite cruelle à l’aller la semaine dernière (0-1), le PSG joue son avenir en Ligue des champions ce mardi soir sur la pelouse de Liverpool. Lundi à la veille de cette rencontre, une scène a attiré l'attention du côté des Reds, entre Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold.

Moment tendu entre Salah et Alexander-Arnold

Dans des images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit l'Egyptien légèrement repousser son coéquipier. Si Mohamed Salah affichait un large sourire, Trent Alexander-Arnold avait un visage plus fermé. Certains de leurs coéquipiers, comme Ibrahima Konaté, se sont mis entre eux comme pour les séparer, pendant qu’Arne Slot et Virgil Van Dijk passaient juste à côté.

Une simple plaisanterie entre coéquipiers ?

Selon le Liverpool Echo, rien d’anormal et cela n’est pas synonyme de tension à Liverpool juste avant d’affronter le PSG. Le média local assure que ce n’était qu’une taquinerie entre coéquipiers et que Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold avaient été aperçus en train de rire et plaisanter à la fin de l’entraînement. Pour le Liverpool Echo, il ne s'agit là que d’une tentative de déstabilisation de certain média afin de « créer un problème dans le camp de l'équipe d'Arne Slot. »