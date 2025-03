PSG : Le terrible aveu de l’enfant du pays !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, on ne comprenait pas la décision de l’arbitre central et de la VAR mercredi dernier concernant l’intervention limite d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola pendant PSG - Liverpool. Bien que le défenseur des Reds ait affirmé à Canal+ qu’il ne méritait pas un carton rouge pour son geste, il aurait tenu un tout autre discours à ses proches.

Le mercredi 5 mars dernier, la soirée aurait pu être parfaite pour l’équipe de Luis Enrique et les supporters du PSG. Les 27 tirs tentés par les joueurs du club de la capitale n’ont pas fait mouche tant Alisson Becker était en état de grâce et a tout repoussé avec ses mains fermes. Au contraire de Gianluigi Donnarumma qui n’avait qu’une frappe cadrée à gérer en toute fin de rencontre et s’est incliné devant Harvey Eliott (1-0).

Konaté a terminé le match malgré son intervention

Peu avant la demi-heure de jeu, Bradley Barcola aurait pu être l’instigateur de l’expulsion d’Ibrahima Konaté. Le natif de Paris était en retard sur son coéquipier en équipe de France et l’a fauché dans son élan en lui assénant un coup d’épaule qui aurait pu sonner le glas de son retour dans la capitale de manière prématurée. Néanmoins, ni l’arbitre central Davide Massa ni la VAR n’a sanctionné cette intervention. Pas de carton ni de coup franc.

«S'il y a une petite poussette, j'aurais dû prendre rouge alors. Je vous dis non»

Ce qui avait fait enrager Luis Campos. Le conseiller football du PSG avait laissé libre court à sa colère dans les couloirs du Parc des princes envers le corps arbitral comme les caméras de Canal+ le démontraient. Au micro de la chaîne cryptée, le défenseur de Liverpool n’a pas bronché concernant ce fait de de jeu... « Il y a une VAR, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, non. Pourquoi il devrait y avoir faute ? S'il y a une petite poussette, j'aurais dû prendre rouge alors. Je vous dis non. ».

Konaté aurait avoué à ses proches qu’il devait être exclu

Dans son cercle privé, Ibrahima Konaté a tout de même tenu un discours bien différent. C’est du moins l’information communiquée par Le Parisien dans ses colonnes du jour à quelques heures du coup d’envoi entre Liverpool et le PSG à Anfield pour ce 1/8ème de finale retour de Ligue des champions : Konaté sait qu’il aurait dû écoper d’un carton rouge pour son intervention illicite sur Bradley Barcola.