Salah au PSG : Son pote se prend un vent ?

Que ce soit Mohamed Salah ou son ami Virgil Van Dijk, il semblerait qu'aucune de ces deux stars de Liverpool soit la bienvenue au PSG. Depuis la conversation à Anfield entre le défenseur de 32 ans des Reds et les décideurs du club parisien mardi soir, cette rumeur enflamme la toile. Il n'en est cependant rien. Explications.

En fin de contrat au terme de la saison, Mohamed Salah pourrait quitter Liverpool en tant qu'agent libre afin de signer en faveur du PSG. C'est l'une des rumeurs phares de l'actualité mercato depuis des semaines désormais. L'attaquant égyptien des Reds n'est pas le seul joueur de l'équipe d'Arne Slot à être entré dans les six derniers mois de son contrat cet hiver. Son ami Virgil Van Dijk se trouve dans la même situation contractuelle.

«Il suffit que Nasser parle avec un joueur pour qu'on l'imagine signer au PSG»

Mardi soir, après l'élimination concédée par le club de la Mersey en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au PSG, Virgil Van Dijk a été aperçu dans les couloirs d'Anfield en train de discuter avec Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain, ainsi que le président Nasser Al-Khelaïfi. De quoi faire naître des spéculations au sujet d'une potentielle signature de Van Dijk au PSG. Il n'en est rien selon Laurent Perrin. « Il suffit que Nasser parle avec un joueur pour qu'on l'imagine signer au PSG. Van Dijk, malgré son immense talent, n'a pas le profil recherché. Il a 32 ans ».

«Les deux hommes se sont expliqués, l'incident est clos»

Le journaliste du Parisien a profité d'une séance de questions / réponses avec les internautes du quotidien de la capitale afin de confirmer la tendance dessinée par d'autres médias concernant cette entrevue. « Il est venu saluer le président du PSG, qu'il connaît depuis longtemps, et il en a profité pour revenir sur l'incident dans le couloir du Parc avec Luis Campos. Pour rappel, Campos s'en était pris à l'arbitre à la mi-temps en lui disant que Konaté méritait rouge et penalty après sa faute sur Barcola. Van Dijk avait demandé au conseiller sportif de se taire et lui avait lancé : « Frère, t'es pas en Ligue 1 là ». Les deux hommes se sont expliqués, l'incident est clos ».