Mercato - PSG : Rendez-vous pour une grosse signature ?

Gianluigi Donnarumma a sauvé les meubles mardi soir dans l’antre de Liverpool à Anfield (1-0 puis 4-1 aux tirs au but). Un match plein de la part du gardien italien qui cherche à prolonger son contrat au PSG, lui qui est entré dans les 18 derniers mois de son bail cet hiver. Néanmoins, sa masterclass européenne n’engendrera pas plus vite une offre d’après le journaliste Laurent Perrin. Explications.

A Anfield, Gianluigi Donnarumma a signé la grosse prestation en Ligue des champions que les supporters du PSG et observateurs attendaient. Décisif tant pendant la rencontre que lors de la séance de tirs au but avec les tentatives de Darwin Nunez et Curtis Jones repoussées, le portier italien de 26 ans tient enfin son match référence avec le PSG ,et qui plus est contre le leader de Premier League et vainqueur de la saison régulière de la Ligue des champions : Liverpool (1-0 et 4-1 aux tirs au but).

«Les dirigeants feront le bilan en fin de saison»

Une prestation XXL qui le rapproche de la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2026 tant souhaitée par Gianluigi Donnarumma comme il l’avouait publiquement en janvier dernier ? Pas vraiment si l’on se fie aux informations récoltées par Laurent Perrin. « Absolument rien n'est décidé. Les dirigeants feront le bilan en fin de saison et il peut encore se passer plein de choses. Bien évidemment, Donnarumma a gagné des points à Anfield mais le débat n'est pas clos. D'ailleurs à Paris, le débat sur le gardien ne se referme jamais ». Il faudra donc patienter jusqu’à ce que le rideau tombe sur la saison 2024/2025.

«Le feuilleton ne fait que commencer»

Par le biais d’une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien, le journaliste du quotidien de la capitale s’est attardé sur le feuilleton Lucas Chevalier, annoncé comme potentiel successeur de Gianluigi Donnarumma au PSG, et sur l’avenir du gardien italien. « Tout le monde est admiratif de la saison de Lucas Chevalier mais il n'a rien démontré au top niveau. Donc parier sur lui sera forcément un risque. La pression à Paris n'a rien à voir avec celle de Lille. Donnarumma a été élu meilleur gardien du monde en 2020, il a permis à l'Italie d'être championne d'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Et hier soir, il a enfin brillé avec Paris pendant un match à élimination directe. Attendons les prochains épisodes. Le feuilleton ne fait que commencer ».