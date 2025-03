Malbouffe, soirées… Une star du PSG dénoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Encore buteur mardi soir lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Liverpool (0-1), Ousmane Dembélé a impressionné Daniel Riolo. Le journaliste de RMC a salué l’état de forme de l’international français et selon lui, cela est notamment la conséquence de changements dans son quotidien et son hygiène de vie.

En grande forme depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé a été un des grands artisans de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Au-delà de son but, c’est l’activité de l’attaquant parisien qui a impressionné le journaliste Daniel Riolo.

« Ce n’est plus le joueur qu’on a connu »

« Ce soir, il a joué au milieu, il n’a pas joué devant, il a joué à peu près partout. C’est vraiment devenu plus que l’homme clé du PSG, c’est un mec transformé, transfiguré, ce n’est plus le même », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Ce n’est plus le joueur qu’on a connu. Jusqu’à la fin de la prolongation, il avait encore les cannes pour courir alors que c’était un gars on disait qu’il ne tient pas physiquement, son hygiène de vie. Ce n’est plus le même homme. »

« Il mangeait n’importe quoi, il faisait la fête »

Pour expliquer l’état de forme d'Ousmane Dembélé, Daniel Riolo estime qu’il faut se pencher sur son hygiène de vie pas toujours irréprochable : « C’est l’époque où il mangeait n’importe quoi, il faisait la fête, il faisait n’importe quoi. C’est un autre homme. »