Ballon d’Or : Une star du PSG est annoncée !

Pour Thierry Henry, un favori se dégage dans la course au Ballon d’Or 2025, et ce n’est pas forcément celui attendu par le grand public. Si l’ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France cite Ousmane Dembélé, Harry Kane ou bien Mohamed Salah, pour lui, Raphinha est actuellement en tête.

Bien qu’il réussisse une saison impressionnante avec 32 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues, Mohamed Salah a très certainement perdu des points dans la course au Ballon d’Or 2025 après l’élimination de Liverpool face au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il devrait probablement être dans la discussion, au même titre qu’Harry Kane ou Ousmane Dembélé s’il poursuit sur sa lancée, mais pour Thierry Henry, le favori se trouve au FC Barcelone et il s’appelle Raphinha.

Henry voit Raphinha devant Dembélé, Kane et Salah

« Il est devant actuellement en raison de ce qu’il fait en Ligue des champions avec onze buts. Mo Salah est un grand prétendant, Kane aussi et Dembélé. Si vous performez en Ligue des champions, si vous gagnez votre championnat, vous aurez évidemment votre mot à dire. Mais Raphinha a marqué beaucoup de buts avec seulement un penalty. Et je répète ce que j’ai déjà dit, je ne dis pas que Kane ne devrait pas tirer les penalties et Mo Salah signe une saison en Premier League qu’on ne reverra pas même si les records sont faits pour être battus », a déclaré Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports.

« Il faut parler un peu plus de ce gars »

En plus de ses 27 buts inscrits, avec un seul penalty, l’ancien attaquant de l’équipe de France a également mis en avant l’investissement défensif de Raphinha : « Mais si le gars a le même total de buts que vous avez marqués sans tirer les penalties... Il faut parler un peu plus de ce gars. Ce que Raphinha fait en termes de défense, pressing… En tant qu’attaquant, tu dois aussi savoir mettre la pression, défendre, aider les latéraux et bien presser. Il y a plein de choses à faire et Raphinha les a toutes. »