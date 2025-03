Mbappé - Salah : Le clash en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG est allé s'imposer à Anfiled et a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions à l'issue d'une séance de tirs-au-but très maitrisée. La double confrontation a mis un lumière un magnifique collectif qui, selon Johan Micoud, n'aurait pas été possible avec Kylian Mbappé qui lui préfère Mohamed Salah. Ce qui lui a valu un clash avec Stéphane Guy.

Après un match aller très frustrant, le PSG est finalement allé arracher sa qualification à Anfield, validant son excellente forme du moment. Impressionnant sur le plan collectif, le club de la capitale a profité du départ de Kylian Mbappé pour faire évoluer son projet comme l'a souligné Johan Micoud sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.

Salah comparé à Mbappé, ça ne passe pas !

Face à Stéphane Guy qui compare Kylian Mbappé à Mohamed Salah, Johan Micoud s'est en effet étonné. « Tu ne vas pas me le comparer à Salah qui est un joueur d'équipe », lâche l'ancien joueur de l'équipe de France, avant que le journaliste ne le reprenne. « Donc le bilan de Mbappé au PSG n'est pas bon ? Il est resté 7 ans et tu me parles de la dernière année avec un président tyran ! 7 ans de Mbappé au PSG c'est à jeter ? », s'interroge Stéphane Guy.

«Tu ne vas pas me le comparer à Salah qui est un joueur d'équipe»

Mais Johan Micoud persiste et signe : « Je te parle de toutes les périodes durant lesquelles il y a eu des problèmes, il était au milieu en fait. Et juste pour te préciser, Salah a gagné la Ligue des champions avec Liverpool, je pense que t'es au courant. Mais c'est marrant hein, dès que tu mets Mbappé sur la table, tout de suite, ça part ».