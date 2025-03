«Une star particulière», le Real Madrid balance sur Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve. Après plusieurs échecs, le Real Madrid a ainsi enfin réussi à mettre la main sur l’attaquant français. Le voilà désormais chez les Merengue, où forcément, toutes les caméras sont braquées sur lui. Comment ça se passe alors pour Mbappé en Espagne ? Le Real Madrid a fait certaines confidences à propos de son numéro 9.

Kylian Mbappé ne l’a jamais caché, depuis tout petit, il voulait jouer un jour ou l’autre pour le Real Madrid. Les chemins de chacun étaient ainsi appelés à se croiser et la grande question était de savoir quand ça arriverait. Au cours des dernières années, ça s’est soldé par de nombreux échecs, mais cet été 2024, l’occasion a enfin été la bonne. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Mbappé a décidé de ne pas prolonger et plus rien ne l’empêchait alors de signer avec la Casa Blanca. C’est ainsi que libre, le capitaine de l’équipe de France a débarqué dans la capitale espagnole.

« Au club, on me dit que Kylian est une star particulière »

Depuis qu’il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé est passé par tous les états. Après avoir touché le fond selon ses propres mots, le Français va aujourd’hui beaucoup mieux, faisant régulièrement trembler le chemin des filets. Le club merengue en a d’ailleurs dit plus sur Mbappé. Pour la Cadena Ser, Anton Meana a ainsi fait savoir : « Au club, on me dit que Kylian est une star particulière qui se distingue par son intelligence et par le fait qu'il mesure chaque commentaire qu'il fait en dehors du terrain. Et c'est justement en dehors du terrain qu'on dit qu'il a intérêt à être apprécié. Un objectif qu'il ne cache pas et que tout le monde perçoit ».

« Il ne dit pas toujours ce qu'il pense »

Le journaliste espagnol a alors poursuivi sur Kylian Mbappé au Real Madrid : « Dans ce désir d'être aimé et d'être humble dans le statut de superstar, il a retombé sur ses pieds dans le vestiaire. (…) Il ne dit pas toujours ce qu'il pense, comme le font les autres, pour ne pas créer de malentendus. Il n'a pas non plus voulu imposer son jeu où que ce soit sur le terrain ».