Mbappé harcelé, l’annonce du Real Madrid

Aurélien Tchouaméni a volé au secours de Kylian Mbappé, épinglé par la presse espagnole pour son attitude face au Rayo Vallecano, et son manque d'efficacité supposé en Ligue des champions. Pour le milieu de terrain, la recrue star du Real Madrid est dans une forme optimale et se sent prêt pour le huitième de finale retour face à l'Atlético ce mercredi soir.

La rançon de la gloire. A chacune de ses apparitions, Kylian Mbappé suscite énormément de réactions, qu’elles soient positives ou négatives. Dernièrement, elles ont été plutôt en faveur du joueur, même si certains médias ont noté son manque de réalisme lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face à l’Atlético. Ces critiques sont injustifiées selon Aurélien Tchouaméni, qui est monté au créneau en conférence de presse ce mardi.

Tchouaméni à la rescousse de Mbappé

« En vrai, c’est incroyable de parler de jours difficiles pour lui. Tout ça parce qu’il n’a pas marqué de but pendant quoi, deux matchs. En fin de compte ce n’est rien. On sait que si Kylian marque deux ou trois buts ou un but ce mercredi, tout le monde va recommencer à dire que c’est un joueur incroyable » a confié le milieu de terrain du Real Madrid.

« Je le trouve tout le temps très heureux avec l’équipe »

Selon lui, Mbappé va bien avant de faire face à la formation de Diego Simeone ce mercredi. « Je crois qu’il est très heureux ici au club. Il a marqué beaucoup de buts et bien sûr qu’il va encore en marquer beaucoup d’autres. Il est tranquille. La vérité c’est que Kylian veut gagner et marquer des buts à tous les matchs. Par conséquent, il n’y a pas plus de motivation à jouer contre l’Atletico de Madrid ou contre le Rayo Vallecano. Il veut tout le temps jouer à son niveau donc il n’y a pas de différence. Je le trouve tout le temps très heureux avec l’équipe donc il n’y a aucun problème » a lâché Tchouaméni dans des propos rapportés par RMC Sport.