Mbappé : Un autre entraîneur contacté !

Arrivé l'été dernier en Espagne, Kylian Mbappé pourrait bien changer d'entraîneur la saison prochaine. Malgré le parcours correct réalisée par Carlo Ancelotti, le Real Madrid souhaite que se diffuse un vent d'air frais sur ce groupe. Récemment, Florentino Perez aurait amorcé des contacts avec Xabi Alonso, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen.

Le Real Madrid envisagerait de tourner la page Carlo Ancelotti. Selon les informations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, le club espagnol estime que le technicien italien se trouve en fin de cycle, malgré un parcours plutôt correct cette saison. Président de la formation, Florentino Perez n’aurait pas attendu la fin de cet exercice pour contacter son remplaçant, qui pourrait être Xabi Alonso.

Le Real Madrid est passé à l'action

« Très récemment, il y a eu des contacts entre Xabi Alonso et Florentino Pérez . Je ne pense pas qu'ils aient parlé de comment va la famille et de comment tout se passe. Ils ont parlé de l'avenir et je sens qu'ils ont avancé sur beaucoup de choses » a-t-il confié.

Mbappé va découvrir un nouveau coach ?

Selon lui, les discussions ont été très positifs avec le coach du Bayer Leverkusen. « Ce que je sais de sources fiables, c'est que des contacts ont été établis et qu'ils ont été très satisfaisants. Conformément à la feuille de route et au plan suivi » a confié Alvarez de Mon sur sa chaîne Youtube.