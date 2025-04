10M€ : Le transfert que personne n’attendait au PSG ?

Axel Cornic

Le mercato estival ouvre ses portes dans plusieurs mois, mais les premières pistes se dessinent déjà pour le Paris Saint-Germain et pas seulement sur le front des arrivées. Poussé vers la sortie cet hiver et prêté à Fenerbahçe, Milan Skriniar pourrait définitivement quitter le club parisien, où il est sous contrat jusqu’en 2028.

L’effectif parisien a beaucoup changé depuis l’arrivée de Luis Enrique à l’été 2023. Et ça ne va pas s’arrêter, puisque l’été s’annonce une nouvelle fois bouillant pour le PSG, qui pourrait encore modifier en profondeur une équipe qui a déjà vu certains éléments partir au cours de l’hiver.

Skriniar prêté à Fenerbahçe...

C’est le cas de Milan Skriniar, qui ne rentrait clairement pas dans les plans de Luis Enrique. Après cinq petites apparitions en Ligue 1 lors de la première partie de saison, le défenseur central slovaque a été poussé vers la sortie au PSG et une solution a finalement été trouvée en Turquie, avec Fenerbahçe. Mais il s’agit d’un prêt sans option d’achat, ce qui veut dire qu’il pourrait revenir à Paris dans seulement quelques mois.

Qui aimerait bien le garder !

A moins que le club stambouliote ne veuille le garder ! D’après le média turc Haber Aktuell, le PSG et Fenerbahçe négocieraient actuellement pour un transfert définitif de Milan Skriniar, qui est évalué à 15M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Le joueur semble se plaire sous les ordres de José Mourinho en Turquie et ne serait pas contre cette idée, mais pour le moment on parlerait d’une indemnité de seulement 10M€, qui pourrait bien ne pas convaincre les Parisiens.