Samir Nasri : La révélation choquante sur Jul !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Samir Nasri va participer à son deuxième évènement Kings League après la Kings World Cup de l’année dernière. Président du F2R avec Amine MaTué et Jérémy Ménez, l’ex-milieu offensif de l’OM était en live avec le streamer dimanche soir. Il en a profité pour faire une croustillante confidence sur Jul, rappeur marseillais.

Dimanche soir une semaine jour pour jour avant le coup d’envoi de la Kings League France, AmineMaTué était en live sur Twitch avec Samir Nasri. Les deux présidents de F2R, en collaboration avec Jérémy Ménez, vont tenter de remporter la première édition de la Kings League en France. Comme le stipule le règlement, ils pourront même y prendre part lors des séances de tirs au but si tel est leur souhait.

Nasri en live avec AmineMaTué : fake news pour Ben Arfa

Dans le cadre de cet évènement, une draft de joueurs a eu lieu pour les 8 équipes de 7 éléments de cette Kings League France. Ces dernières heures, Benoît Costil qui n’a plus de club depuis son départ de la Salernitana la saison passée, a été sélectionné par les présidents de F2R en tant que Wild Card. Une annonce effectuée en marge du stream sur Twitch dimanche soir. Au passage, AmineMaTué et Samir Nasri ont affirmé qu’Hatem Ben Arfa ne viendrait pas prendre part au projet de la Kings League et ont réagi à la présence de Beendo, rappeur qui figure dans le Wolf Pack FC d’Adil Rami.

«Le meilleur rappeur au foot, c'est Jul»

L’occasion pour Samir Nasri de faire une confidence sur le meilleur rappeur de France au foot. Dinor ? C’est l’hypothèse émise par AmineMaTué pour celui qui est passé dans le centre de formation du FC Sochaux. Aux yeux de l’ancienne pépite de l’OM, l’artiste marseillais Jul est le meilleur de tous. « Le meilleur rappeur au foot, c'est Jul, j'ai joué avec lui, il est bon. Il n'a juste pas de cardio, mais il a une sacrée technique, et je ne dis pas ça parce qu'il est marseillais ».