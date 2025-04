PSG : «Un moment de plaisir», l’énorme échec qui le fait jubiler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aujourd’hui directeur sportif de Dunkerque, Demba Ba va retrouver le PSG ce mardi soir en demi-finale de la Coupe de France. En 2014, l’ancien attaquant de Chelsea avait inscrit le but qui avait éliminé le club de la capitale en quarts de finale de la Ligue des champions, un « moment de plaisir » sur lequel il est revenu.

Après s’être imposé au Parc des Princes à l’aller (3-1), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Chelsea le 8 avril 2014, en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Un match que les Parisiens avaient perdu (2-0), avec notamment un but de Demba Ba à la 87e minute, synonyme d’élimination.

« C'était vraiment un grand plaisir »

« C'était un moment de plaisir. Pas parce que c'était Paris, mais ce but a qualifié l'équipe en demi-finale de Ligue des champions », s’est souvenu Demba Ba, dans un entretien accordé à RMC Sport. « Un des objectifs en commençant la saison avec Chelsea, c'était d'aller gagner toutes les compétitions qu'on jouait. Arriver en demi, c'était un pas de plus franchi. C'était vraiment un grand plaisir. »

« Dans l'environnement français, oui ça a marqué ma carrière »

Demba Ba ne veut en revanche pas que sa carrière soit réduite à ce but : « Dans l'environnement français, oui ça a marqué ma carrière. Mais heureusement que j'ai des performances au-delà du fait de marquer un but dans ma carrière. Ce n'est pas un but qui nous a fait gagner la Ligue des champions. »