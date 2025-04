PSG : Nouvelles révélations «absolument dingues» sur le Qatar !

Pierrick Levallet

Jeudi dernier, France 2 a fait des révélations explosives sur Nasser Al-Khelaïfi. Avec son Complément d’Enquête, la chaîne dénonçait les scandales, les abus de pouvoir et les opérations financières XXL du président du PSG. Fabien Touati a d’ailleurs révélé comment il en était arrivé à focaliser son enquête exclusivement sur Nasser Al-Khelaïfi, alors qu’il travaillait initialement sur le PSG en général.

«J’ai passé des centaines de coups de fil»

« Je peux très rapidement vous expliquer ma méthodologie de travail. Mais quand j’ai commencé cette enquête, c’était d’abord sur le PSG en général comme outil d’influence du Qatar. Et ensuite, ça s’est resserré autour de Nasser parce que j’ai passé des centaines de coups de fil. J’ai appelé absolument beaucoup de gens du monde du foot dont des présidents, des agents et surtout les collaborateurs très proches actuels ou anciens qui ont fréquenté Nasser Al-Khelaïfi » a d’abord expliqué le réalisateur du Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi au micro de l’After Foot sur RMC.

«Il y a des choses absolument dingues»

« Moi, ce que j’ai essayé de sourcer, vérifier et de documenter, c’est tout ce qu’on m’a rapporté. Et ce qu’on me rapporte en ‘off’ il y a des choses absolument dingues. Ce qu’on a pu démontrer et montrer à l’image c’est ce qu’on a pu sourcer et documenter. Mais c’est le résultat de tout ce que l’on me dit en ‘off’. Ce n’est pas moi qui vais parler de Nasser Al-Khelaïfi alors que je ne le connaissais pas. J’ai appris à le connaître au travers de tous les témoignages de tous ses plus proches collaborateurs » a ensuite ajouté Fabien Touati.