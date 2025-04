Trompée par Kylian Mbappé, elle hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis tout petit, Kylian Mbappé rêvait de signer pour le Real Madrid et il s’est d’ailleurs préparé pour ce moment. En effet, le capitaine de l’équipe de France a appris à parler espagnol et aujourd’hui, sa maitrise de la langue de Cervantes est quasiment parfaite. Ana Pastor a pu le voir lors de son interview avec Mbappé, au point d’être choquée.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a donc rejoint l’été dernier le Real Madrid. Pour l’international français, il a ainsi fallu s’adapter à un nouveau vestiaire, qui plus est à l’étranger. Mais voilà que la langue n’a pas forcément été une barrière pour le joueur de 26 ans. En effet, Mbappé maitrise très bien l’espagnol. C’est d’ailleurs dans cette langue qu’il a échangé avec Ana Pastor à l’occasion de son entretien qui va être diffusé sur La Sexta.

« Tu nous as trompés, tu es de Cadix »

Pour AS, Ana Pastor est revenu sur son échange avec Kylian Mbappé. La journaliste ibérique a alors évoqué la maitrise de l’espagnol du joueur du Real Madrid, expliquant à ce propos : « On m’avait dit qu’il était très intelligent, très gentil, et je ne peux qu’attester que c’est vrai. C'est un gars super intelligent, qui n'hésite sur aucun sujet et qui gère tout avec un espagnol à la Cadix. La première fois, je lui ai dit : « Tu nous as trompés, tu es de Cadix. » Il a une maîtrise incroyable de la langue, il ne pense pas l'avoir, mais c'est incroyable de l'entendre parler pendant une heure en espagnol ».

« Il prend grand soin de s'immerger dans le pays »

« Dans l'interview, nous verrons qu'il minimise le fait que l'espagnol et le français sont similaires, et je lui ai dit : « Eh bien, je ne connais pas le français. » Il minimise la chose, mais il est vrai qu'il prend grand soin de s'immerger dans le pays. Il le fait en signe de respect avant de venir et aussi une fois qu'il est là », a également confié Ana Pastor sur Kylian Mbappé et son espagnol.