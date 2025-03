Le rêve «impossible» du PSG

Thomas Bourseau

Le PSG a validé son billet pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions mardi soir au bout de la soirée dans la nuit de Liverpool. Un exploit qui a beaucoup fait parler dans les médias. Et maintenant ? Le club parisien va jouer sa carte à fond jusqu'au bout de la saison avant d'éventuellement renforcer cet effectif. Deux rêves s'envoleraient déjà sur le marché.

Les supporters du PSG sont sur un petit nuage depuis mardi soir quelques minutes avant les douze coups de minuit. En effet, grâce au but d'Ousmane Dembélé et à une unité défensive XXL dont de nombreux sauvetages de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool au stade des 1/8èmes de finale de C1 et se permet de rêver à son premier trophée dans la compétition de son histoire.

«Yamal et Gavi»

L'effectif bâti main dans la main par Luis Enrique et le conseiller football du PSG Luis Campos impressionne à l'étranger, que ce soit l'ancien joueur de Manchester United Rio Ferdinand ou bien le capitaine de Liverpool Virgil Van Dijk. Quel ajout pourrait être opéré par les dirigeants parisiens ? Journaliste du Parisien, Laurent Perrin a évoqué un rêve impossible sur le mercato. « Juste pour le plaisir de jouer avec vous, je choisis deux jeunes joueurs talentueux, intelligents et qui peuvent donc adhérer au projet facilement : Yamal et Gavi ».

«Les imaginer au PSG, c'est assez satisfaisant»

« Ce n'est pas une information, c'est même impossible de les recruter. Mais les imaginer au PSG, c'est assez satisfaisant ». a conclu Laurent Perrin à l'occasion d'une session de questions réponses avec les internautes du Parisien ce mercredi.