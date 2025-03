Kolo Muani - PSG : L'OM boucle un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM est parvenu à se séparer d'Elye Wahi, arrivé seulement six mois plus tôt. L'ancien Lensois a rejoint l'Eintracht Francfort comme avant lui les deux anciens attaquants du PSG Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike. Elye Wahi reconnaît d'ailleurs que cela a pu avoir une influence.

Recruté pour environ 30M€, bonus compris par l'OM l'été dernier, Elye Wahi n'a jamais réussi à s'imposer à Marseille, au point d'avoir été poussé au départ par le club phocéen cet hiver. L'ancien Lensois a ainsi rejoint l'Eintracht Francfort comme deux anciens attaquants du PSG avant lui, à savoir Randal Kolo Muani et Hugo Ekite. Et cela a forcément influencé son choix.

Mercato - OM : Un joueur éjecté, il règle ses comptes

➡️ https://t.co/jl1cVOqKn6 pic.twitter.com/8qXv7PYGQ7 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 12, 2025

Wahi influencé par Kolo Muani et Ekitike

« Bien sûr ! Il y a Hugo (Ekitike, arrivé en février 2024) aussi qui performe bien actuellement. Quand tu viens dans ce genre de Championnat, tu regardes les joueurs qui sont passés par là. Maintenant, il faut que je me concentre sur moi. Les autres ont fait leur parcours et c'est à moi de faire le mien. Je dois progresser encore dans mon jeu dos au but par exemple. J'ai les capacités pour garder des ballons, même si je ne suis pas très grand (1,81 m) », lâche l'ancien attaquant de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'évoquer le championnat d'Allemagne.

«C'est un Championnat qui colle bien avec mes qualités»

« Il y a plus d'espaces donc c'est mieux pour les attaquants, notamment pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez rapide qui prend la profondeur. C'est un Championnat qui colle bien avec mes qualités. C'est pour ça que j'ai pris la décision de venir ici. Après, physiquement, je me sens de mieux en mieux, je suis arrivé avec une petite blessure (cuisse) mais je reprends du rythme. Je ne suis pas à 100%. Il va me falloir un peu de temps pour retrouver mon niveau. Après, tout le monde me fait confiance donc ça ne peut qu'aller », ajoute Elye Wahi.