Kolo Muani - PSG : C’est terminé, la bombe de la presse italienne !

Prêté par le PSG jusqu'à la fin de la saison, Randal Kolo Muani a fait savoir qu'il souhaitait poursuivre sa carrière à la Juventus. Le club italien partage ce sentiment, et pourtant le deal pourrait capoter pour des raisons financières. La Vieille Dame pourrait ne pas être en capacité d'enrôler le joueur français, annoncé dans une autre équipe de Serie A.

C’est un nouveau Randal Kolo Muani qui traîne sa longue carcasse sur les pelouses de Serie A. En confiance, l’attaquant français a retrouvé du plaisir, et surtout du temps de jeu sous les ordres de Thiago Motta. En l’espace de quelques semaines, le joueur prêté par le PSG a convaincu la Juventus, qui envisage de le conserver à l’issue de cette saison. « Il a eu un grand impact sur tout le monde à la Juventus. Les relations avec le PSG sont excellentes et nous sommes impatients de continuer avec lui la saison prochaine. Nous voulons le garder et il veut rester, nous sommes confiants » avait lâché Cristiano Giuntoli lors du mois de février.

La Juventus contrainte de se séparer de Kolo Muani ?

Mais ce mardi, un journaliste italien vient jeter un énorme froid sur cette opération Kolo Muani. « La Juventus pourrait ne pas être en mesure de racheter Kolo Muani au PSG et par conséquent ce dernier pourrait être envoyé à Naples dans le cadre de l'accord avec les Français sur Osimhen. Le directeur de la Vieille Dame, Cristiano Giuntoli, voudrait convaincre Aurelio De Laurentiis de lui vendre Osimhen et voudrait mettre Vlahovic sur la table pour tenter de vaincre la résistance de Naples » a confié Gerardo Fasano.

Direction Naples pour l'attaquant ?

Victor Osimhen pourrait donc remplacer Kolo Muani à la Juventus. Et quel destin pour l’international tricolore ? Ecarté des plans de Luis Enrique au PSG, il pourrait bien servir de monnaie d’échange. « Le type d'attaquant que l'entraîneur du Salento voudrait serait plus proche de Kolo Muani. Un bombardier capable de mieux s'intégrer aux caractéristiques actuelles de Lukaku. Naples, s'il le fallait vraiment, préférerait échanger Osimhen contre Kolo Muani. Conte l'aime plus » a confié le journaliste de Ruleta Sport au micro d’Area Napoli.