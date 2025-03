Kolo Muani : Un ancien du PSG va tout gâcher ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la Juventus s’est largement inclinée face à l’Atalanta le week-end dernier (0-4), Thiago Motta serait plus que jamais menacé. Selon la presse italienne, la Vieille Dame envisagerait sérieusement de changer d’entraîneur la saison prochaine et se séparer de l’ancien joueur du PSG, ce qui pourrait avoir un impact sur l'avenir de Randal Kolo Muani.

Avec cinq buts inscrits lors de ses trois premiers matchs de Serie A, Randal Kolo Muani a rapidement mis tout le monde d’accord à la Juventus. L’attaquant prêté par le PSG cet hiver reste en revanche sur quatre matchs sans le moindre but en championnat et n’a pas pu éviter le naufrage de son équipe dimanche dernier face à l’Atalanta (0-4).

La Juventus pourrait se séparer de Thiago Motta

Une défaite qui pourrait bien avoir raison de l’avenir de Thiago Motta. D’ores et déjà éliminée en Ligue des champions, la Juventus reste quatrième au classement de la Serie A, mais selon la presse italienne, l’ancien milieu du PSG serait plus que jamais menacé et les Bianconeri envisageraient de changer d’entraîneur avant la Coupe du monde des clubs.

Kolo Muani se sent bien à la Juventus mais…

Et cela pourrait bien impacter l’avenir de Randal Kolo Muani. Comme indiqué par le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, l’international français se sent bien à la Juventus et ne serait pas contre y rester. Toutefois, l’identité de l’entraîneur de la Vieille Dame la saison prochaine sera une donnée importante dans le choix de l’attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le PSG.