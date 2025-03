PSG : L'offre qui a choqué Luis Campos !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Luis Campos n'a toujours pas prolongé son bail ce qui jette un froid sur son avenir à Paris. Et pourtant, le club parisien lui aurait fait une proposition afin qu'il étende son contrat. Cependant, elle serait très éloignée des exigences de Luis Campos sur le plan salarial.

Architecte du nouveau projet du PSG avec Luis Enrique, Luis Campos n'a pourtant toujours pas prolongé son contrat avec le club parisien. Le temps presse puisque son bail s'achève en juin prochain, mais comme l'explique Arthur Perrot, spécialiste du PSG pour RMC Sport, le club de la capitale peine à répondre aux attentes de son conseille sportif.

Campos n'a toujours pas prolongé

« Leurs destins ne sont plus forcément très liés aujourd’hui », assure dans un premier temps le journaliste de RMC Sport, interrogé par Sacha Tavolieri pour la version suisse de Sky Sport, avant d'expliquer ce qui a bloqué dans les négociations avec Luis Campos.

«Le PSG lui a fait une proposition qui ne répondait pas à ses attentes»

« Tu en as un qui a prolongé pour deux ans supplémentaires, et l’autre dont les négociations sont dures, âpres, et où on a cru comprendre que ce qui bloquait surtout, c’était la rémunération. Le Portugais voulait une vraie revalorisation, le PSG lui a fait une proposition qui ne répondait pas à ses attentes ! », ajoute Arthur Perrot.