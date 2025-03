Greenwood - OM : La grosse sanction !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir contre le RC Lens, Roberto De Zerbi avait décidé de laisser Mason Greenwood sur le banc au coup d'envoi du match. Pour Pierre Ménès, il s'agit clairement d'une sanction plus que d'un choix tactique, compte tenu du comportement récent de l'ancien ailier de Manchester United.

Très décevant depuis quelques mois, Mason Greenwood a payé sa nonchalance puisqu'il était remplaçant contre le RC Lens samedi soir. Entré à la mi-temps, le numéro 10 de l'OM n'a pas réussi à inverser la tendance puisque son club s'est incliné (0-1). Et Pierre Ménès confirme que le choix de Roberto De Zerbi s'apparente à une sanction.

Greenwood sanctionné par De Zerbi ?

« On va attendre un peu avant de dire que De Zerbi est surcoté, mais c’est vrai que j’ai eu du mal à comprendre les deux compos d’équipe contre Nantes et Lens, encore plus contre Lens car il avait décidé, visiblement pour sanctionner les deux joueurs, de se passer de Greenwood et Luis Henrique au coup d’envoi », analyse-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuive.

«Ils ont plutôt donné raison à De Zerbi de les avoir mis sur le banc»

« En même temps quand ils sont rentrés à la mi-temps, ils ont plutôt donné raison à De Zerbi de les avoir mis sur le banc. Mais c’est vrai que cette tactique avec pratiquement Rabiot milieu offensif gauche, c’est pas viable », ajoute Pierre Ménès.