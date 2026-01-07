Transfert à 130M€ : C'est la folie au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, Joao Neves a quitté Benfica avant de rejoindre le PSG, et ce, pour une somme proche de 70M€ (bonus compris). Un an et demi plus tard, le prix du milieu de terrain portugais a presque doublé. En effet, la valeur marchande de Joao Neves avoisinerait les 130,6M€.

Très performant sous les couleurs de Benfica, Joao Neves a alarmé la direction du PSG. En effet, l'écurie parisienne a fait tout son possible pour s'offrir le milieu de terrain portugais lors de l'été 2024. Finalement, le PSG a raflé la mise grâce à une offensive à hauteur de 70M€, bonus compris.

PSG : La valeur marchande de Joao Neves a explosé D'après l'Observatoire du football du CIES, le prix de Joao Neves a explosé depuis son transfert au PSG. En effet, la valeur marchande du crack de 21 ans serait désormais de l'ordre de 130,6M€.