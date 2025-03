Cyclisme : L’aveu d’Alaphilippe sur le Tour de France

Alexandre Higounet

Alors qu’il dispute actuellement Paris-Nice sous ses nouvelles couleurs de Tudor Cycling, Julian Alaphilippe n’a pas manqué de faire un aveu au sujet du Tour de France, pour lequel sa formation est en attente d’une invitation. Explication.

Sous les couleurs de sa nouvelle équipe Tudor Cycling, Julian Alaphilippe fait son retour sur Paris-Nice après cinq ans d’absence. A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, le Français n’a pas caché sa joie de retrouver la course au soleil : « Je suis super motivé, très content d'être de retour sur les routes de Paris-Nice. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. J'étais plutôt du côté de l'Italie. C'était mon choix car j'ai toujours adoré faire les Strade Bianche et on sait que c'est compliqué de faire les deux. C'est bien de changer. En tant que coureur français, c'est chouette de revenir sur ces courses-là. En plus, avec ma nouvelle équipe. J'ai hâte ».

« Tout le monde serait content d’être au départ du Tour »

Interrogé sur le fait de savoir si sa présence sur Paris-Nice avait un lien avec l’invitation espérée de l’équipe Tudor Cycling pour le Tour de France, Alaphilippe n’a pas éludé, et s’il affirme que le Tour n’est pas la raison de son alignement ici, il n’évacue pas pour autant que le lien puisse être fait : « Je ne pense pas qu'il y ait un lien particulier. Il fallait établir un calendrier et faire des choix sportifs. Marc Hirschi était aux Strade Bianche et fera Tirreno-Adriatico, moi je suis ici avant Milan-San Remo. Bien sûr qu'on peut faire le rapprochement en pensant au Tour, mais ce n'est pas l'idée. Mais bien sûr qu'on aimerait tous y être. Sans parler que de moi, tout le monde serait content d'être au départ du Tour de France. Et j'espère qu'on pourra parler de ça bientôt ! »

« Est-ce qu’on pense à l’invitation pour le Tour de France ? Bien sûr ! »

Et le double champion du monde le reconnaît sans fausse pudeur, la question de l’invitation au Tour de France occupe actuellement ses pensées et celles de toute l’équipe : « Est-ce qu’on pense à l’invitation pour le Tour de France ? Bien sûr ! On espère la réponse positive pour le Tour. Ça serait magnifique. On est optimistes. Mais Tour ou pas Tour, ça ne change strictement rien à mes prochaines semaines ni à ma préparation. Je suis concentré sur ce qui arrive maintenant ».